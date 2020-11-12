Якушев назвал приоритеты для полпредства и регионов УФО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Минимизация финансовых потерь регионов Уральского федерального округа (УФО) и сохранение инвестиционных возможностей во время пандемии станут одними из основных задач аппарата полпредства в округе на ближайший период. Об этом сообщил в четверг журналистам недавно назначенный полпред президента в УФО Владимир Якушев.

"То время, которое мы проходим - непростое. Доходные части бюджетов упали, и это - уменьшение инвестиционных возможностей. <…> Выпадающие доходы из региональных бюджетов будут влиять на политику регионов УФО. Мы должны сегодня сделать таким образом, чтобы пройти период с минимальными потерями", - сказал он.

Якушев добавил, что для этого будет активно работать с федеральным правительством, а также помогать регионам округа. "Наша задача - быть помощником, а не контролером", - отметил Якушев.

Строительство транспортных объектов

Строительство четырехполосной трассы через Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ является приоритетной задачей для округа, заявил также Якушев.

"[Развитие межрегиональных транспортных коридоров] - это точно один из важнейших приоритетов <…>. Идет движение по трассе Тобольск - Ханты-Мансийск - Салехард, там достаточно сегодня большие работы делаются. Я об этом неоднократно говорил и на федеральном уровне, что субъект Российской Федерации, дающий сегодня более 30% вклад во внутренний продукт страны, заслуживает иметь трассу в четыре полосы. <…> Это принципиально важная история", - сказал Якушев.

По его словам, эта трасса необходима для эффективной перевозки тяжелых грузов, которыми занимаются нефтяники, а также для комфортного перемещения "отпускникам на Большую землю" летом.

Вторым приоритетным проектом Якушев выделил строительство второго моста в Сургуте (ХМАО). Он уточнил, что ситуация с пандемией уменьшила объем региональных бюджетов, поэтому сейчас планируется на федеральном уровне обсуждать вопрос помощи в возведении моста.