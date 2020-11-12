Несколько муниципалитетов Югры отменили массовые новогодние мероприятия до 1 января

"Как минимум до 1 января 2021 года в Нижневартовске [второй по численности населения город в ХМАО] точно ничего не будет проводиться. Все массовые мероприятия, посвященные празднованию Нового года, отменены. Возможно пройдут индивидуальные поздравления детей по заявкам родителей (очно/дистанционно) от Деда Мороза и сказочных героев", - сказали ТАСС в пресс-службе администрации Нижневартовска.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 ноября. /ТАСС/. Массовые мероприятия, посвященные празднованию Нового года, отменили в нескольких крупных муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) минимум до 1 января 2021 года. Такое решение принято в связи с ростом новых случаев заражения коронавирусом в регионе, сообщили ТАСС в пресс-службах муниципальных образований.

По словам сотрудника агентства, если ситуация изменится и ограничения снимут, то после 1 января смогут пройти рождественские и новогодние мероприятия. "Предположительно - только уличные, максимально интерактивные для детей и родителей", - добавил он.

В пресс-службах администраций Ханты-Мансийска и Сургутского района ТАСС также сообщили, что минимум до 1 января 2021 года никаких массовых праздничных мероприятий в городе не будет из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе. В частности, не будут проводиться традиционные уличные гуляния и концерты, спектакли для детей и школьников.

Режим обязательной самоизоляции в ХМАО продлен до 1 января 2021 года для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями. С 1 сентября регион перешел к третьему этапу снятия ограничений в условиях пандемии. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 12 ноября зарегистрирован 30 641 случай заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 199 за последние сутки, 301 человек умер, 25 602 пациента выздоровели. Регион занимает седьмое место в России по общему числу случаев заражения коронавирусом.