Якушев заявил, что задач по объединению регионов УФО нет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Никаких решений по объединению субъектов Уральского федерального округа (УФО) нет и такие задачи не ставились, сообщил в четверг журналистам новый полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

"Никаких решений не принято, никаких задач не поставлено, каждый из них (регионов Урала - прим. ТАСС) - самостоятельный субъект с конституционным набором прав. Есть так называемая тюменская матрешка (Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа - прим. ТАСС), там своя специфика. Но, мне кажется, что история Тюменской области и тот механизм, который на сегодняшний день существует, он доказал свое право на жизнь. Это единственно правильная технология", - сказал Якушев.

Он также отметил, что не планируется объединение Курганской области с какими-либо другими регионами. "В повестке этого вопроса нет", - подчеркнул он. По словам Якушева, он планирует продолжить привлечение финансовой поддержки регионов в Зауралье.

Ранее Курганская область, в том числе при поддержке полпредства, получила договоренности о различных субсидиях со стороны ряда других регионов Урала. В частности, власти Тюменской области решили предоставить ей субсидии в размере 460 млн рублей на строительство очистных сооружений и объектов водоотведения для очистки попадающих в реку Тобол стоков.

"Однозначно, все те начинания, которые Николаем Николаевичем [Цукановым] были сделаны здесь, они будут продолжены", - сказал Якушев в ответ на вопрос журналистов о том, планирует ли он продолжать работу над привлечением финансовой поддержки в Курганскую область, в том числе от других регионов. При этом Якушев добавил, что "будет лоббистом" всех субъектов УФО, не выделяя отдельно Курган.

Он отметил, что в регионах Урала сложилась различная ситуация в экономике, но несмотря на это, все они должны "ощущать работу от всех уровней власти, от бизнеса, который работает сегодня на этих территориях, от общественных объединений", видеть изменения.

Курганская область входит в десятку регионов России с наименьшей бюджетной обеспеченностью наряду с Адыгеей, Карелией, Калмыкией, Марий Эл, Чувашией, Тувой, Республикой Алтай, Алтайским краем и Псковской областью. Регион стал первым, чья программа индивидуального развития была согласована. Правительство утвердило области 1 млрд рублей субсидий на 2020 год.

Указ о назначении Владимира Якушева на пост полномочного представителя президента УрФО был подписан президентом 9 ноября. На посту полпреда Якушев сменил Николая Цуканова.