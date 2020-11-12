Жителя Челябинской области приговорили к 21 году заключения за убийство девушки

ЧЕЛЯБИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Челябинский областной суд в четверг признал местного жителя виновным в покушении на изнасилование и убийстве 14-летней девушки и назначил ему наказание в виде 21 года лишения свободы. По решению суда, мужчину также будут принудительно лечить у психиатра, говорится в сообщении, распространенном пресс-центром областной прокуратуры.

По данным прокуратуры, 42-летний житель Челябинской области ранее неоднократно был судим за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. 24 июля 2017 года он напал на 14-летнюю девушку, изнасиловать ее не смог, желая скрыть следы нападения, нанес ей множество ножевых ранений, от которых она умерла.

"Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 3 ст. 131 ("Покушение на изнасилование, совершенное с применением насилия, с угрозой его применения, в отношении несовершеннолетней") и п. "к" ч. 2 ст. 105 ("Убийство, сопряженное с изнасилованием") УК РФ. Приговором суда ему назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остальной части наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.

Также судом в полном объеме удовлетворены исковые требования потерпевшей стороны о взыскании в счет возмещения морального вреда 1 млн рублей. Кроме того, преступника будут принудительно лечить у врача-психиатра по месту отбывания наказания.