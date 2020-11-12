Главный эпидемиолог Екатеринбурга призвал отказаться от массовых новогодних мероприятий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов призвал горожан отказаться от праздничных новогодних мероприятий из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС в четверг.

"Я как эпидемиолог считаю, что ограничения [по праздничным мероприятиям] должны быть. Не должно быть массовых мероприятий. Я бы просто рекомендовал Новый год встречать в кругу семьи и не забывать, что мы живем с коронавирусной инфекцией. Поэтому общегородские мероприятия лучше не делать", - сказал он.

Ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявлял, что городские власти рассматривают вариант отказа от строительства ледового городка на площади 1905 года. В пресс-службе администрации Екатеринбурга ТАСС сообщили, что окончательное решение по ледовому городку будет принято в конце недели.

По данным регионального оперштаба, в Свердловской области зафиксировано 39 690 случаев заражения коронавирусом. В регионе с ограничениями разрешены занятия спортом на открытых пространствах, работают фитнес-центры. В области введен масочный режим в общественных местах, в транспорте, открыты кафе и рестораны.

В России первым регионом, который принял решение отказаться от новогодних массовых гуляний, стала Москва. Так мэр столицы Сергей Собянин заявил, что с 13 ноября до 15 января рестораны, кафе и ночные развлекательные заведения не смогут обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00.