{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Главный эпидемиолог Екатеринбурга призвал отказаться от массовых новогодних мероприятий

Мэр Александр Высокинский ранее заявлял, что власти, возможно, откажутся от строительства ледового городка на площади 1905 года, решение примут в конце недели
Ледовый городок в Екатеринбурге, декабрь 2019 года Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Ледовый городок в Екатеринбурге, декабрь 2019 года
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов призвал горожан отказаться от праздничных новогодних мероприятий из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС в четверг.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Я как эпидемиолог считаю, что ограничения [по праздничным мероприятиям] должны быть. Не должно быть массовых мероприятий. Я бы просто рекомендовал Новый год встречать в кругу семьи и не забывать, что мы живем с коронавирусной инфекцией. Поэтому общегородские мероприятия лучше не делать", - сказал он.

Ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявлял, что городские власти рассматривают вариант отказа от строительства ледового городка на площади 1905 года. В пресс-службе администрации Екатеринбурга ТАСС сообщили, что окончательное решение по ледовому городку будет принято в конце недели.

По данным регионального оперштаба, в Свердловской области зафиксировано 39 690 случаев заражения коронавирусом. В регионе с ограничениями разрешены занятия спортом на открытых пространствах, работают фитнес-центры. В области введен масочный режим в общественных местах, в транспорте, открыты кафе и рестораны.

В России первым регионом, который принял решение отказаться от новогодних массовых гуляний, стала Москва. Так мэр столицы Сергей Собянин заявил, что с 13 ноября до 15 января рестораны, кафе и ночные развлекательные заведения не смогут обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
В ОЭЗ на Урале завершили строительство комплекса для сборки самолетов L-410
Здание передано в аренду Уральскому заводу гражданской авиации
Читать полностью