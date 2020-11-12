Суд утвердил мировое соглашение между контрагентом и вертолетной "дочкой" Utair

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа утвердил мировое соглашение между контрагентом авиакомпании "Ютэйр" - "Флеш лайт капитал" и "Ютэйр - вертолетные услуги", крупнейшей вертолетной компанией в мире по величине и грузоподъемности флота. Об этом во время заседания суда в четверг сообщила судья Ирина Зуева.

"Суд определил утвердить мировое соглашение, заключенное между "Ютэйр - вертолетные услуги" и "Флеш лайт капитал". Производство по заявлению "Флеш лайт капитал" о признании несостоятельным (банкротом) "Ютэйр - вертолетные услуги" прекратить", - сказала судья.

Согласно картотеке, Арбитражный суд ХМАО с 16 марта откладывал заседания по делу о банкротстве "Ютэйр - вертолетные услуги" из-за пандемии коронавируса.

16 марта 2020 года Арбитражный суд ХМАО оставил без рассмотрения иск МТС банка о банкротстве "Ютэйр - вертолетные услуги". 13 января в суде представитель МТС банка сообщил, что требования о признании компании "Ютэйр - вертолетные услуги" банкротом основываются на договоре о предоставлении синдицированного кредита авиакомпании Utair от 19 ноября 2015 года. В 2018 и 2019 годах авиакомпания не выплатила проценты по кредиту в размере около 16 млн рублей. "Ютэйр - вертолетные услуги" в данном договоре выступила поручителем.

В качестве третьих лиц к иску привлечены четыре контрагента авиакомпании "Ютэйр" - "Юган-Юнион кард", "Гидпромэнергострой", "Интер" и "Флеш лайт капитал". 19 и 20 марта 2019 года они подали иски о банкротстве перевозчика на общую сумму около 1,5 млн рублей. 28 сентября 2020 года Арбитражный суд ХМАО утвердил мировое соглашение между ПАО "Ютэйр" и "Юган-Юнион кард". Еще два мировых соглашения между "Ютэйр" и ее кредиторами - "Флеш лайт капитал" и "Интер" планируется рассмотреть 19 ноября. Также суд отказал в банкротстве авиакомпании "Финпорту", правопреемнику компании "Гидпромэнергострой".

В августе 2019 года оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" подал заявление о вступлении в дело о банкротстве авиакомпании, сумма требований составила 4,9 млн рублей. Впоследствии "Русь" присоединилась к банку "Оренбург". 5 октября 2020 года Арбитражный суд ХМАО заменил "Оренбург" на банк "Россия". Как отмечается в определении суда, права требования к "Ютэйр" по двум синдицированным кредитам на общую сумму почти 139 млн рублей "Оренбург" в марте 2020 года уступил банку "Россия".

Долги Utair

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний", в 2019 году она перевезла более 7,7 млн человек. Убыток компании по МСФО за первое полугодие 2019 года составил почти 9,5 млрд рублей против убытка в 5,2 млрд руб. за аналогичный период 2018 года. Крупнейшие акционеры - созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).

Компания испытывает финансовые трудности уже несколько лет: в 2015 году она перевела все свои долги в два синдицированных кредита - на 18,9 млрд рублей с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд с погашением в 2027 году. Сейчас объем задолженности по первому кредиту снижен до 15,4 млрд рублей. Кроме того, Utair привлекла кредит Сбербанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году.

В декабре 2018 года авиакомпания не смогла заплатить проценты в размере 1 млрд рублей по кредиту на 15,4 млрд руб. В начале февраля "дочка" авиаперевозчика "Финанс-авиа" допустила техдефолт по одному из выпусков облигаций на 187 млн рублей, но позже выплатила купон. Впоследствии авиакомпания просила кредиторов списать 31,4 млрд рублей долга, но это предложение не устроило банки. Кроме того, в середине апреля того же года "Финанс-авиа" предложила держателям облигаций отложить выплаты основной части долга по ценным бумагам на тот же срок - 35 лет.