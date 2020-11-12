Все очные культурно-массовые мероприятия в ХМАО отменили до 1 января

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) отменили все культурно-массовые мероприятия в регионе до 1 января 2021 года из-за роста новых случаев коронавирусной инфекции. Все мероприятия пройдут в онлайн-формате, сообщил в четверг журналистам директор департамента культуры Югры Артур Латыпов.

"В Югре по 31 декабря [2020 года] отменены все культурно-массовые мероприятия. Но наши учреждения культуры готовы работать в освоенном онлайн-формате. Поэтому однозначно в онлайн-формате пройдут все эти мероприятия", - сказал он, отвечая на вопрос, планируется ли в Югре отмена массовых мероприятий на новогодние праздники.

Рост заболеваемости в Югре фиксируют с 17 сентября, когда было зарегистрировано 76 случаев заражения коронавирусом за сутки. После этого ежесуточно в регионе выявляли все большее число инфицированных.

Режим обязательной самоизоляции в ХМАО продлен до 1 января 2021 года для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями. С 1 сентября регион перешел к третьему этапу снятия ограничений в условиях пандемии. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 12 ноября зарегистрирован 30 641 случай заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 199 - за последние сутки, 301 человек умер, 25 602 пациента выздоровели. Регион занимает седьмое место в России по общему числу случаев заражения коронавирусом.