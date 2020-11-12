В ОЭЗ на Урале завершили строительство комплекса для сборки самолетов L-410

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Строительство производственного комплекса для сборки самолетов L-410 завершено на площадке "Уктус" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" в Свердловской области. Об этом сообщает в четверг пресс-служба законодательного собрания региона со ссылкой на генерального директора ОЭЗ Андрея Антипова.

"На площадке "Уктус" завершено строительство производственного комплекса для сборки самолетов Л-410. Это здание передано в аренду акционерному обществу "Уральский завод гражданской авиации", реализующему инвестпроект локализации на территории нашего региона производства самолетов данной модификации", - говорится в сообщении.

По словам Антипова, приведенным в сообщении, всего на площадке "Верхняя Салда" ОЭЗ зарегистрировано 11 резидентов, на площадке "Уктус" - 8 резидентов. К началу ноября на площадке "Верхняя Салда" завершено возведение 35 объектов инфраструктуры.

В августе сообщалось, что новая лизинговая компания "Спецтранслизинг" (АО "Первая лизинговая компания по развитию специального транспорта", создается Минобороны и "Уральским заводом гражданской авиации") планирует приобрести на первом этапе три турбовинтовых самолета L-410. Уточнялось, что льготное финансирование для поддержки поставок самолетов обеспечит Промсвязьбанк, а также что завод готов к серийному выпуску этого самолета. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, выступая в Госдуме, сообщал, что президент России Владимир Путин поддержал предложение Минпромторга и Минобороны о создании лизинговой компании.

ОЭЗ "Титановая долина" - особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа. Акционером ОАО "ОЭЗ "Титановая долина" является правительство Свердловской области. Первая площадка - "Верхняя Салда" - получила статус на территории Верхнесалдинского городского округа в декабре 2010 году. Площадка рассчитана на крупные производственные проекты с уровнем опасности до 2 класса, ориентированные на механообработку, деревообработку, металлургию, тяжелое машиностроение. В августе 2018 года статус ОЭЗ получила вторая площадка - "Уктус". Она рассчитана на высокотехнологичные производства с 3-4 классом опасности, ориентированные на изготовление структурных элементов для авиатранспорта, приборостроения, сборку подузлов для авиастроения.