АСИ и Югра заключили соглашение по улучшению инвестклимата в регионе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 ноября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) и правительство Ханты-Мансийского автономного округа заключили соглашение по улучшению инвестиционного климата в регионе, развитию кадровой подготовки и социальной сферы. Мероприятие прошло в рамках форума "Сильные идеи для нового времени" в Москве.

Соглашение подписали генеральный директор АСИ Светлана Чупшева и губернатор Югры Наталья Комарова. Стороны планируют развивать мобильность молодых специалистов в социальной сфере и малого среднего предпринимательства, в том числе через реализацию в Югре общественно значимых проектов. АСИ будет помогать бизнес-сообществу в преодолении административных барьеров, информировать и консультировать предпринимателей и оказывать им методологическую поддержку по упрощению процедур ведения бизнеса.

В рамках соглашения планируется развитие детского отдыха и оздоровления, дополнительного образования и досуга, дошкольного образования, социального предпринимательства и государственно-частного партнерства в соцсфере. АСИ и власти региона также будут содействовать непрерывному образованию взрослых. Планируется развивать институты профессионального образования, в том числе проводить соревнования по стандартам WorldSkills Russia и создавать центры опережающей профессиональной подготовки.

Кроме того, в регионе планируется внедрить руководство по созданию быстровозводимой велосипедной инфраструктуры. Еще одно направление сотрудничества - проекты в сфере экологического, детского и промышленного туризма.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.