Ученики 11-х классов в Свердловской области вернутся к очному обучению 16 ноября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Очное обучение в школах возобновится для учеников 11-х классов в Свердловской области 16 ноября, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в своем Instagram в четверг.

С 9 ноября учащиеся первых-пятых классов продолжили обучение в очном формате, остальные школьники перешли на дистанционный формат.

"С понедельника, 16 ноября, мы решили вернуть 11-е классы на очное обучение в школы. Понимаю, что у них очень ответственный период - нужно готовиться к сдаче ЕГЭ и к поступлению в вузы. Лучше, конечно, это делать в привычном формате. Это решение было согласовано в том числе и с Роспотребнадзором", - написал он.

По словам Куйвашева, подростки 16-17 лет, которые учатся в старших классах, "не так подвержены заражению, как люди из групп риска".

Общее количество зафиксированных в Свердловской области за время пандемии случаев новой коронавирусной инфекции составляет 39 690. Последние два дня в регионе фиксируется более 300 случаев коронавируса ежедневно, за последние сутки - 314 случаев. В области продолжает действовать масочный режим в местах массового скопления людей и ряд ограничительных мер. Самоизоляция для людей из групп риска продлена до 23 ноября.