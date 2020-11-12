В Тюменской области в 2020 году отремонтировали около 200 км дорог

ТЮМЕНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. В Тюменской области отремонтировали около 200 км дорог по нацпроекту в 2020 году, сообщила в четверг пресс-служба главного управления строительства региона.

"В Тюменской области завершился дорожный сезон ремонта по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". За 2020 год отремонтирован 191 км дорог, из них 15 км дорог федерального значения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в 2020 году в реализацию нацпроекта вошли два крупных объекта - реконструкция транспортной развязки на пересечении улиц Мельникайте и 30 лет Победы. Работы там были завершены раньше срока. Второй крупный объект - строительство дороги по улице Мельникайте от моста через реку Тура до улицы Дружбы, работы там будут продолжаться до 15 ноября 2021 года.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется до 2024 года. Его целями являются снижение количества мест концентрации ДТП и смертности в результате аварий, а также увеличение к 2024 году до 85% доли дорожной сети в нормативном состоянии в городских агломерациях и до 50% - в региональных.