Источник: главу администрации Кировского района Екатеринбурга задержали по делу о взятке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Глава администрации Кировского района Екатеринбурга Александр Лошаков задержан по подозрению в коррупции. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"Возбуждено уголовное дело на главу Кировского района. Он задержан, [находится] на допросе", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщил ТАСС, что сотрудники ФСБ провели обыски в администрации Кировского района по делу о коррупции при ремонте дорог. Пресс-служба УФСБ по Свердловской области не комментирует ситуацию.

Мэр города Александр Высокинский в ходе прямого эфира на интернет-портале Е1 в ответ на вопрос о проверках в администрации Кировского района ответил, что там работала муниципальная Счетная палата. "Документы были отправлены в правоохранительные органы, сейчас правоохранители занимаются, будем ждать результатов, что у нас происходило и как. С главой района мы не общались, его на связи нет. Давайте дождемся итогов, мы будем оказывать максимальную помощь, чтобы разобраться в ситуации", - сказал он.