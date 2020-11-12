Сэкономленные на отказе от ледового городка в Екатеринбурге средства потратят на медицину

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Екатеринбурга направят средства, сэкономленные на строительстве ледового городка, на поддержку здравоохранения. Об этом сообщил в четверг глава города Александр Высокинский.

"Средства, которые мы сэкономим [на строительстве ледового городка], отправим, естественно, на поддержку здравоохранения. <…> Средства, которые будут сэкономлены, миллионов 10-14 [рублей], - <…> в одной из больниц отработала свой срок трубка на томографе, ее надо будет срочно заменить, ну и средства, которые мы тратим на поддержку скорой помощи - это важная часть", - сказал глава города.

Он отметил, что на площади 1905 года традиционно будет установлена елка, не планируется устанавливать ограждения, чтобы не создавать очереди у входов. Планируется проведение фестиваля ледовых скульптур.

Общее количество случаев новой коронавирусной инфекции превышает в Свердловской области - 39 тыс. Последнее время там фиксируют более 200 заразившихся ежедневно.

В Свердловской области открыты парки, скверы, гостиницы, кафе, рестораны, торговые точки и крупные магазины, работает ряд предприятий сферы услуг. Двенадцатого октября губернатор запретил размещение зрителей в фан-зонах концертов, закрыл детские игровые комнаты в торговых центрах и рекомендовал работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы.

Зрители не смогут присутствовать на спортивных и физкультурных мероприятиях в закрытых помещениях, другие массовые мероприятия и спортивные мероприятия на открытых площадках разрешены с участием 50% зрителей. В регионе продлена до 23 ноября самоизоляция для жителей от 65 лет и старше и людей с хроническими заболеваниями.