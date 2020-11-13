Курганские власти выплатят по 300 тыс. рублей медикам, переехавшим из других регионов

ТАСС, 13 ноября. Курганские власти установили единовременную выплату в 300 тыс. рублей для прибывших на работу из других регионов врачей дефицитных специальностей. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе региона.

"В Курганской области для медиков, которые прибыли на работу из других регионов, установили новые льготы, выплаты и компенсация на аренду жилья. Решение приняло правительство региона. С ноября 2020 года врачи дефицитных специальностей, переехавшие в Курганскую область из других регионов, смогут получить единовременную выплату в размере 300 тыс. рублей. При этом не имеет значения, в каком районе и в каком учреждении (больница или поликлиника) будет работать прибывший специалист, главное условие получения такой выплаты - врач должен отработать в Курганской области три года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2020 году в перечень таких специальностей вошли реаниматологи, акушеры-гинекологи, хирурги, онкологи, инфекционисты и патологоанатомы. Далее, в первом полугодии 2021 года, перечень будет пересмотрен и скорректирован в зависимости от ситуации.

"Курганская область, как и многие другие регионы, столкнулась с проблемой дефицита медработников. Мы прекрасно понимаем, что есть два условия для комфортной работы наших врачей и медсестер, это хорошо оснащенные больницы и достойная оплата труда. <…> Что касается новых подъемных выплат, мы ждем от этой меры хорошего эффекта", - цитирует штаб и. о. заместителя губернатора Ларису Кокорину.

Также врачи дефицитных специальностей, переезжая в Курганскую область, смогут получать ежемесячно 10 тыс. рублей на оплату съемного жилья в Кургане и Шадринске или 7 тыс. рублей в остальных районах. Для врачей остальных специальностей действуют аналогичные компенсации, но от 3 до 5 тыс. рублей.

Помимо этого, в регионе уже действуют программы поддержки медиков: доплаты к стипендии студентам-целевикам медвузов - 1,5 тыс. рублей, подъемные для молодых специалистов в 100-150 тыс. рублей. Также действуют программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", которые предусматривают выплаты в 1 млн рублей для врачей и 500 тыс. рублей для фельдшеров, прибывших на работу в село, рабочий поселок или город с населением до 50 тыс. человек, а также 1,5 млн рублей для врачей и 750 тыс. рублей для фельдшеров, переехавших на работу в села на удаленных и труднодоступных территориях.