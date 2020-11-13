На Ямале разрешили работу кафе и ресторанов навынос в ночное время

ТАСС, 13 ноября. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) разрешили в регионе оказывать услуги питания в период с 23:00 до 06:00 часов, сообщила пресс-служба регионального правительства в пятницу.

28 октября власти запретили в регионе организацию зрелищных и развлекательных мероприятий, демонстрацию кинофильмов, а также оказание услуг общественного питания в период с 23:00 до 06:00.

"Разрешено оказывать услуги общественного питания с 23:00 до 6:00 при условии обслуживания навынос или дистанционной доставке заказов", - говорится в сообщении. Это также касается точек общепита в зданиях железнодорожных вокзалов, аэропортов, гостиниц, автозаправочных станций.

За последние сутки в ЯНАО выявлено 192 случая заражения. За все время пандемии в регионе заразились 22 825 человек. Большая часть заразившихся (18 329 человек) проживают в населенных пунктах Ямала. Кроме того, 4 496 случаев заражения было зафиксировано на месторождениях региона. За все время выздоровели 15 779 человек, 176 умерли.

В Ямало-Ненецком автономном округе разрешены занятия спортом на улице при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров, с ограничениями работают фитнес-центры. В регионе разрешены пешие прогулки, введен масочный режим в общественных местах и транспорте, отменены ограничения на очную работу образовательных учреждений. Кроме того, на Ямале работают магазины и предприятия сферы услуг без ограничений по площади, с ограничениями открыты кафе и рестораны. Режим повышенной готовности действует в регионе до 1 декабря.