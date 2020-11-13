Больницы Свердловской области получили более 60 кислородных концентраторов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Больницы Свердловской области получили 64 кислородных концентратора, которые закупил Фонд святой Екатерины на сумму более 4 млн рублей. Концентраторы позволят проводить кислородную терапию, во время которой пациенту будет подаваться кислород в более высокой концентрации, чем в атмосферном воздухе, сообщили в пресс-службе фонда в пятницу.

"Крупную партию кислородных концентраторов закупил Фонд святой Екатерины для больниц Свердловской области. 64 аппарата уже поставлены в центр медицинской реабилитации "Озеро Чусовское", психиатрическую больницу №7 Екатеринбурга, Областную наркологическую больницу, Медицинский центр "Бонум", городскую больницу №1 Нижнего Тагила, Верхнепышминскую ЦГБ, инфекционную больницу Нижнего Тагила, Ирбитскую ЦГБ, Багдановическую ЦРБ, Больницу медицинской реабилитации "Липовка", санаторий "Руш" и Алапаевскую ЦРБ. Общая стоимость приобретенного оборудования составила свыше 4 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что кислородные концентраторы производят до пяти литров кислородной смеси в минуту, также оборудованы панелью управления на русском языке. Аппараты можно легко перемещать из одного помещения в другое, так как они на колесах. В больнице концентратор можно подключить к имеющимся наркозным аппаратам ИВЛ.

"Мы находимся в постоянном взаимодействии с министерством здравоохранения региона и максимально оперативно реагируем на все запросы, которые поступают в фонд. Помимо концентраторов на сегодняшний день уже начался монтаж систем кислородного газоснабжения в четырех больницах", - цитирует пресс-служба директора фонда Александра Андреева.

Общее количество зафиксированных в Свердловской области за время пандемии случаев новой коронавирусной инфекции составляет 39 690. Последние два дня в регионе фиксируется более 300 случаев коронавируса ежедневно, за последние сутки - 314 случаев. В области продолжает действовать масочный режим в местах массового скопления людей и ряд ограничительных мер. Самоизоляция для людей из групп риска продлена до 23 ноября.