Инклюзивный марафон начался на Урале в день слепых

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Марафон в честь международного дня слепых стартовал в Екатеринбурге, сообщили ТАСС в пресс-службе АНО "Белая трость", которая выступает куратором мероприятия. В программу вошли песни на русском жестовом языке, выступление незрячего рок-музыканта и инклюзивные экскурсии, в мероприятии принимают участие люди с инвалидностью из Латвии, Армении, Узбекистана, Таджикистана, а также из нескольких регионов России.

"Юбилейный праздник мы проводим в гибридном формате, что для нас тоже в новинку. Но именно такой формат позволил нам сделать этот праздник по-настоящему международным и инклюзивным. <…> Следующий, 11-й праздник белой трости, мы проведем с еще большим размахом", - приводят в пресс-службе слова президента АНО "Белая трость" Олега Колпащикова.

На каждое выступление отводится пять минут, после чего ведущие объявляют следующее включение. В программе песни на русском жестовом языке, выступление незрячего рок-музыкант, экскурсия от незрячего экскурсовода, выступление инклюзивной академии диджеинга, отмечают в пресс-службе.

Праздник проходит в рамках подготовки к III международной научно-практической конференции "Экстрабилити как феномен инклюзивной культуры. Формирование инклюзивной культуры в цифровом пространстве" (Екатеринбург 2020) и международной выставке International InclusiveExpo (Екатеринбург 2023).

Некоммерческая организация "Белая трость" была основана в Екатеринбурге в 2012 году людьми с инвалидностью, имеющими опыт работы на "открытом" рынке труда. Сейчас организация занимается развитием социальной активности людей с инвалидностью, людей, преодолевающих зависимость, людей пожилого возраста и их окружения.