Свердловский губернатор сообщил о запасе противовирусных препаратов в больницах на месяц

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Месячный запас противовирусных препаратов создан в больницах Свердловской области. В аптеках крупные поставки лекарств ожидаются на следующей неделе, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в Instagram-аккаунте в пятницу.

"В больницах Свердловской области есть запас лекарств для лечения пневмонии на два месяца, а также интерферонов и противовирусных - на один месяц. Кроме того, мы работаем с представителями аптечных сетей и производителей лекарств. Рассчитываю, что в ближайшее время ситуация улучшится, крупные поставки по основным позициям ожидаются уже на следующей неделе", - написал он, уточнив, что запланированы дополнительные поставки "Триазавирина", "в том числе для тех уральцев, которые болеют дома".

По словам Куйвашева, регион получил дополнительно 162,2 млн рублей федеральных средств на амбулаторное лечение больных с коронавирусом. Лекарства на эти средства уже закуплены, с пятницы их начали раздавать пациентам.

Общее количество зафиксированных в Свердловской области за время пандемии случаев новой коронавирусной инфекции составляет 40 011. Последние три дня в регионе фиксируется более 300 случаев коронавируса ежедневно, за последние сутки - 321 случай. В области продолжает действовать масочный режим в местах массового скопления людей и ряд ограничительных мер. Самоизоляция для людей из групп риска продлена до 23 ноября.