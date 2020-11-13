Курганские власти возьмут кредиты на 6,5 млрд рублей для обслуживания госдолга

ТАСС, 13 ноября. Правительство Курганской области возьмет порядка 6,5 млрд рублей кредитов под меньший процент, чтобы снизить на 85 млн рублей расходы на обслуживание госдолга с помощью рефинансирования. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора региона.

"Правительство Курганской области снизит ставки по кредитам с помощью рефинансирования. Для этого регион планирует досрочно погасить свыше половины имеющихся коммерческих займов и взять кредиты на более выгодных условиях, где процентная ставка будет меньше. По ранее привлеченным кредитам ставка составляет от 7,5% до 8% годовых. В ближайшее время правительство объявит аукционы для выбора кредитных организаций по предоставлению займов на условиях не более 5,25% годовых. Планируется, что общая сумма привлеченных средств составит 6,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что займы планируют погасить за полтора года. "Рефинансирование не повлияет на общий объем государственного долга Курганской области. Вместе с этим данная мера, с учетом того, что ранее также были снижены ставки по части кредитов, позволит, по оценкам Финансового управления Курганской области, сократить расходы областного бюджета на обслуживание долговых обязательств более чем на 85 млн рублей", - пояснили в пресс-службе.

В феврале ТАСС сообщал, что за последние семь лет размер госдолга в регионе вырос в девять раз. Величина госдолга региона на 1 апреля 2020 года составила 16 млрд 586 млн 900 тыс. рублей - по сравнению с прошлым годом его величина не изменилась.

Курганская область входит в десятку регионов России с наименьшей бюджетной обеспеченностью наряду с Адыгеей, Карелией, Калмыкией, Марий Эл, Чувашией, Тувой, Республикой Алтай, Алтайским краем и Псковской областью.