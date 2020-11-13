Участники проекта "Я иду, открываю Россию" пройдут 1 тыс. км по Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Участники образовательного спортивно-туристического проекта "Я иду, открываю Россию" за 20 дней пройдут 1000 километров по территории Свердловской области, старт пешего марафона намечен на 14 ноября, сообщил на пресс-конференции в Уральском РИЦ ТАСС вице-президент Российской федерации северной ходьбы Эдуард Цвигун.

"Свердловская область очень большая, когда формировался маршрут, планировалось пройти около 500 километров, но потом оказалось, что даже без охвата всей территории области он получился около тысячи километров - это маршрут через те населенные пункты, которые представляют историческую и культурную ценность для региона", - рассказал он.

Участники марафона стартуют в центре Екатеринбурга 14 ноября, затем они проследуют по маршруту через города Свердловской области: Первоуральск, Новоуральск, Невьянск, Кушву, Верхотурье, Алапаевск, Артемовский, Сухой Лог, Каменск-Уральский и Арамиль. По пути спортсмены увидят природные достопримечательности и посетят культурные центры уральских городов. Финишируют участники перехода 5 декабря в Екатеринбурге. В пешем марафоне примут участие около 20 спортсменов, присоединиться к ним по пути следования для участия в отдельных переходах могут все желающие жители региона.

Пеший марафон по Свердловской области - первый из запланированных по регионам Уральского федерального округа. Весной, летом и осенью 2021 года подобные марафоны в рамках проекта пройдут в Курганской, Челябинской и Тюменской областях. В планах организаторов - охватить переходами все российские регионы. Проект "Я иду, открываю Россию" проводится при поддержке Фонда президентских грантов, организатором выступает Российская Федерация спортивной ходьбы.