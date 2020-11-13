В Тюменской области запретили работу заведений общепита по ночам

ТЮМЕНЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Заведениям общественного питания в Тюменской области запретили обслуживать посетителей в залах после 23:00 с 16 ноября, сообщил в пятницу оперативный штаб по региону.

"Принимаем такое решение по рекомендации регионального управления Роспотребнадзора. Специалисты считают, что в ночное время в заведениях общепита посетители очень слабо соблюдают социальную дистанцию и другие меры противоэпидемической безопасности", - цитирует оперативный штаб губернатора Тюменской области Александра Моора.

В оперштабе добавили, что после 23:00 тюменские заведения общепита могут продолжать обслуживание в формате навынос или с доставкой на дом. При этом запрет не распространяется на предприятия общепита, расположенные в аэропортах и на железнодорожных вокзалах.

На данный момент в Тюменской области введен масочный режим, граждане, вернувшиеся из загранпоездок, должны соблюдать режим изоляции по месту жительства до тех пор, пока не получат результат ПЦР-тестирования, который они обязаны пройти в течение трех календарных дней со дня прибытия в Россию. Режим повышенной готовности в регионе продлен до 22 ноября. По данным оперативного штаба, на 13 ноября 2020 года общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе составило 15 412 человек, выздоровели 9 975, умерли 103 пациента.