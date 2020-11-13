Ростуризм выделил свыше 14 млн рублей на развитие челябинского туркластера "Горный Урал"

ЧЕЛЯБИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Ростуризм поддержал грантами на общую сумму свыше 14 млн рублей создание новых маршрутов, центра гастрономического туризма, доступной среды на озере Тургояк и другие проекты, которые планируется реализовать в 2021 году в расположенном в Челябинской области туркластере "Горный Урал". Об этом ТАСС в пятницу сообщили в руководстве областного Министерства экономического развития.

"Гранты на развитие туризма, тем более на проекты в кластере "Горный Урал", предоставляются Ростуризмом впервые. Обладателями грантов Ростуризма стали шесть южноуральских предпринимателей и организаций. Их проекты будут реализованы в 2021 году", - сказал собеседник агентства.

В министерстве рассказали, что, в частности, предприниматель Олег Сиротин на собственные средства и деньги гранта создаст визит-центр "Горный Урал", где туристы будут получать справочную информацию, эколого-просветительские и развлекательно-познавательные материалы. Предприниматель Сергей Власов реализует проект для людей с ограниченными возможностями на озере Тургояк, в итоге такие туристы смогут любоваться природой наравне с остальными.

Кроме того, компания "Революция вкуса" обустроит центр гастрономического туризма и фестивальной культуры. Национальный парк спорта и туризма "Тургояк" проведет обустройство и оборудование экологической тропы "555" на гору Известную, проведет информационное и техническое обслуживание маршрута.

В числе других получателей грантов предприниматель Павел Чазов, который организует водные экскурсии на аэролодке по реке Ай. Также предприниматель Олег Бачинин, который создаст туристский маршрут на гору Косотур в Златоусте.

20 октября пресс-служба губернатора Челябинской области Алексея Текслера сообщила, что глава региона подписал распоряжение о создании туристско-рекреационного кластера "Горный Урал". Кластер объединил территории Ашинского, Катав-Ивановского, Кусинского, Саткинского, Чебаркульского муниципальных районов, а также Златоустовского, Карабашского, Миасского, Трехгорного, Усть-Катавского и Чебаркульского городских округов.