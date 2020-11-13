Уральский бизнесмен предложил на форуме АСИ создать план развития креативной индустрии

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Социальный предприниматель из Свердловской области Ян Кожан, работающий над созданием креативного кластера на старинном заводе, предложил создать стратегию креативных индустрий до 2030 года. Свой проект он представил президенту РФ Владимиру Путину в пятницу на пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени" в Москве.

"[Предлагаю] совместными усилиями создать стратегию развития креативных индустрий до 2030 года. Поскольку креативный кластер хоть и важная часть, но есть и другие системные вопросы", - сказал он.

Кожан также предложил совместно с АСИ реализовать пилотный проект по выбору ряда регионов с неиспользуемыми или неэффективно используемыми промышленными историческими площадками и передать их для развития креативным предпринимателям и творческим сообществам.

Как рассказал предприниматель, в Свердловской области совместно с командой он создает креативный кластер на старинном уральском заводе XVIII века в малом городе Сысерть, отметив, что площадь неиспользуемых предприятий в России составляет порядка 32 га и благодаря креативной экономике можно возродить эти площадки.

Так, уточнил он, летом 2020 г. совместно с АСИ при помощи фонда президентских грантов и администрации города Сысерть команде удалось "оживить" территорию завода и создать там летний креативный кластер. На первом этапе на месте старого доменного цеха были созданы лекторий, концертный зал, кофейня, пиццерия. За 1,5 месяца кластер посетили 20 тыс. человек, были проведены десятки мероприятий. "На площадке появилась экономика. Местные молодые ребята открыли там свои первые бизнесы, и выручка этих резидентов достигала до 500 тыс. руб. в день", - подчеркнул Кожан.

По его словам, цель команды - создать полноценный креативный кластер, восстановив старинные здания. "Это проект сможет оживить не только сам завод, но и вдохнуть новую жизнь в малые город - город Сысерть. Бизнес готов подключаться, инвестировать до половины суммы, хотя весной таких желающих не было в принципе", - сказал он.

О кластере

Ранее департамент информационной политики региона сообщал, что проект создания туристско-рекреационного кластера "Большая Сысерть" предполагает преображение исторического центра, переформатирование старого городского завода в образовательный и культурный центр и формирование качественно новой инфраструктуры для жителей городского округа и туристов.

Центром кластера должно стать креативное пространство на территории бывшего чугунолитейного завода Турчаниновых-Соломирских. Комплекс сооружений давно заброшен и не эксплуатируется. После масштабной реставрации здесь будет создан многофункциональный культурно-образовательный центр. Все исторические объекты завода, которые являются памятниками федерального значения, будут сохранены.

Также проект "Лето на заводе" на территории завода Турчаниновых-Соломирских стал победителем Фонда президентских грантов в феврале 2020 года.

О форуме

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.