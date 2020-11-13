В Высшей школе экономики оценили проект по созданию акселератора IT-компетенций в УрФУ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Проект Уральского федерального университета и компании СКБ "Контур" по созданию акселератора IT-компетенций станет заметным драйвером развития образования на Урале и в стране в целом. Об этом сообщил на пресс-конференции, посвященной международной конференции "Российские регионы в фокусе перемен", в Уральском информационном центре ТАСС директор филиала НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Сергей Кадочников.

"Один из проектов, который в этом году стал предметом заинтересованного обсуждения экспертов из самых разных областей [на конференции] - это проект создания акселератора IT-компетенций. Очень большой проект, совместный крупного игрока IT-рынка России и Урала - СКБ "Контур" и Уральского федерального университета. Я уверен, что этот проект станет одним из громких, очень заметных драйверов развития образования на Урале и, может быть, в стране в целом", - сказал директор.

УрФУ, отмечающий в 2020 году столетие, является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 35 тыс. студентов. Вуз выступает инициатором создания в Екатеринбурге научно-образовательного центра "Передовые производственные технологии и материалы" для реализации задач нацпроекта "Наука".

Международная конференция "Российские регионы в фокусе перемен" - это деловое событие на Урале, посвященное вопросам регионального развития в контексте глобальных экономических трендов. Ключевая тема конференции и главной пленарной дискуссии этого года - "Реакция экономики на коронакризис в России и в мире. Инструменты восстановления".