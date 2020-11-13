Дистанционное обучение для старшеклассников в Свердловской области продлили до 21 ноября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Свердловской области продлили дистанционное обучения для 6-10 классов до 21 ноября, сообщили в пятницу в оперативном штабе региона.

С 9 ноября учащиеся первых-пятых классов продолжили обучение в очном формате, остальные школьники перешли на дистанционный формат. С 16 ноября очное обучение в школах возобновится для учеников 11-х классов.

"Дистанционное обучение, согласно указу, распространяется на учащихся 6-10 классов. Срок дистанта для этих классов продлен до 21 ноября", - говорится в сообщении оперштаба.

Общее количество случаев заражения коронавирусом превышает в регионе 40 тысяч.

В Свердловской области открыты парки, скверы, гостиницы, кафе, рестораны, торговые точки и крупные магазины, работает ряд предприятий сферы услуг. 12 октября губернатор запретил размещение зрителей в фан-зонах концертов, закрыл детские игровые комнаты в торговых центрах и рекомендовал работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы.

Зрители не смогут присутствовать на спортивных и физкультурных мероприятиях в закрытых помещениях, другие массовые и спортивные мероприятия на открытых площадках разрешены с участием 50% зрителей. В регионе продлена до 23 ноября самоизоляция для жителей от 65 лет и старше и людей с хроническими заболеваниями.