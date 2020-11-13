Тюменские власти запретили детям до 18 лет посещать торговые центры без родителей

ТЮМЕНЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Запрет на посещение торговых центров детьми до 18 лет без сопровождения родителей ввели в Тюменской области с 16 ноября из-за коронавируса, сообщил в пятницу региональный оперативный штаб.

"Эта мера, принятая по предложению управления Роспотребнадзора, будет способствовать разобщению ребят, что необходимо для снижения распространения новой коронавирусной инфекции", - приводятся в сообщении слова губернатора Тюменской области Александра Моора.

Уточняется, что решение принято на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

На данный момент в Тюменской области введен масочный режим, граждане, вернувшиеся из загранпоездок, должны соблюдать режим изоляции по месту жительства до тех пор, пока не получат результат ПЦР-тестирования, который они обязаны пройти в течение трех календарных дней со дня прибытия в Россию. Режим повышенной готовности в регионе продлен до 22 ноября. По данным оперативного штаба, на 13 ноября 2020 года общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе составило 15 412, выздоровели 9 975 человек, умерли 103 пациента.