В селах Курганской области ученики младших классов вернутся к очному обучению 16 ноября

ТАСС, 13 ноября. Очное обучение в сельских малокомплектных школах возобновится для учеников 1-4 классов в Курганской области 16 ноября. Ученики младших классов в школах, где обучаются более 100 человек, а также ученики средней и старшей школы продолжат заниматься в дистанционном формате, сообщили в оперштабе региона в пятницу.

Ранее оперштаб принял решение о переводе на дистант учеников с 1 по 11 класс на период со 2 по 15 ноября.

"В Курганской области с 16 ноября на обычный формат обучения переходят ученики 1-4 классов малокомплектных сельских школ (до 100 учеников). Все остальные школьники продолжают обучение в дистанционном формате. <…> При этом оперштаб будет внимательно следить за ситуацией, если она не ухудшится, то, возможно, будут предприняты подобные шаги и в отношении других школ", - говорится в сообщении.

В оперштабе отметили, что за период дистанционного обучения и каникул резко снизилась заболеваемость среди учащихся и педагогов, тем не менее, общая эпидемиологическая обстановка не способствует возращению всех школьников к обычному формату занятий.

Также штаб принял решение разрешить детям до 18 лет без сопровождения родителей направляться в больницу или школу. В остальных случаях по-прежнему требуется сопровождение взрослых.

В Курганской области с начала пандемии выявили 7 086 случаев коронавирусной инфекции. При этом в последнее время число инфицированных стремительно увеличивается - более 90 в сутки, тогда как летом и в начале осени оно составляло порядка 30.