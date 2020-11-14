На Ставрополье в декабре впервые пройдет фестиваль творчества "День казачки"

ПЯТИГОРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Творческий фестиваль "День казачки" впервые пройдет на Ставрополье в начале декабря. В Железноводск приедут фольклорно-этнографические казачьи ансамбли, народно-сценические казачьи коллективы со всего края, а также пройдет выставка декоративно-прикладного творчества "Казачья шкатулка", сообщил ТАСС глава города-курорта Евгений Моисеев.

"5 декабря Железноводск готовится принять участниц праздника "День казачки", который учрежден Министерством культуры Ставропольского края и региональным Советом женщин. К нам в Железноводск приедут участницы со всего Ставрополья, чтобы рассказать о традициях и исторических корнях казачества. Очень важно сохранить и популяризировать традиционную казачью культуру, в которой всегда было определено особое почетное место женщине", - сказал Моисеев.

Он отметил, что в празднике также примут участие фольклорно-этнографические казачьи ансамбли, народно-сценические казачьи коллективы, аутентичные исполнители, владеющие самобытными местными традициями.

"Кроме того, в городском Дворце культуры развернется выставка декоративно-прикладного творчества "Казачья шкатулка", - добавил собеседник агентства.