Росприроднадзор обнаружил превышение выбросов оксида азота в атмосферу на Омском НПЗ

ОМСК, 14 ноября. /ТАСС/. Росприроднадзор зафиксировал превышение в семь раз нормы по оксиду азота в выбросах в атмосферу на Омском нефтеперерабатывающем заводе "Газпром нефти". Нормативные показатели также превышены по некоторым другим веществам, сообщает в субботу пресс-служба ведомства.

"Установлен выброс этилбензола на источнике вентсистема ЕВ-1 (комплекс по очистным сооружениям, УПНШ цех № 44), ИЗАВ № 0992 в отсутствии установленных нормативов, выявлены превышения выбросов вредных загрязняющих веществ, за пределами установленных нормативов: по диоксиду азота в 3,6 раза, по оксиду азота в 7,05 раза, оксиду углерода в 1,5 раза", - говорится в сообщении.

Росприроднадзор поясняет, что внеплановая проверка проводилась на предприятии с 13 октября по 10 ноября, она выявила 70 нарушений требований природоохранного законодательства. На НПЗ, помимо превышений норм по выбросам в атмосферу, обнаружены нарушения правил хранения ртутьсодержащих отходов и повреждения бетонной площадки для размещения серы.

По итогам проверки Росприроднадзор составит протоколы об административных правонарушениях в отношении предприятия и 12 должностных лиц, допустивших нарушения, отмечается в сообщении. ТАСС запросил комментарий компании "Газпром нефть", которой принадлежит НПЗ.

Омский НПЗ является крупнейшим в России нефтеперерабатывающим предприятием непрерывного цикла и обеспечивает нефтепродуктами регионы Сибири и Урала.