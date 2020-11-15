В Ленинградской области восстановили 12 домов, являющихся памятниками культурного наследия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Специалисты завершили восстановление 12 жилых домов, которые являются памятниками культурного наследия, в Выборге Ленинградской области. Об этом сообщили в воскресение в пресс-службе областного правительства.

"В исторической части Выборга восстановлено 12 жилых домов - памятников культурного наследия регионального и федерального значения, в ближайшее время завершатся ремонтно-реставрационные работы еще на четырех объектах. В 2021 году специалисты Фонда капитального ремонта многоквартирных жилых домов начнут восстановление еще 10 объектов", - сообщили в пресс-службе.

Работы, которые начались в 2018 году, проводятся в рамках программы капитального ремонта.

В Выборге находится около 350 объектов культурного наследия, главный из них - Выборгский замок, единственный в России полностью сохранившийся памятник западноевропейского средневекового военного зодчества. В городе проводится комплексная программа реставрации при участии Минкультуры РФ. Ежегодно город посещают более полумиллиона туристов.