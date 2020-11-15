Выставка к 100-летию окончания Гражданской войны на юге России открылась в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Севастопольский военно-исторический музей-заповедник в воскресенье запустил мультимедийную выставку к 100-летию окончания Гражданской войны на юге России. На ней представлены электронные копии фотографий и документов, в том числе - дело об уничтожении кораблей Черноморского флота в Цемесской бухте Новороссийска в июне 1918 года, сообщили журналистам в музее.

"14 ноября 1920 года из Севастополя на кораблях Черноморского флота и Антанты ушли части Русской армии и сочувствующее ей гражданское население, а 15 ноября эти корабли в последний раз салютовали Андреевскому флагу в российских территориальных водах. С другой стороны, 15 ноября войска Красной армии под командованием Михаила Фрунзе вошли в город. Именно в эту дату мы открываем нашу выставку", - рассказала научный сотрудник сектора "История Севастополя" Юлия Стогний.

Она уточнила, что изначально выставка готовилась как стационарная - ее планировали разместить в выставочном зале музея. Однако из-за ситуации с коронавирусом формат пришлось изменить. В итоге самые интересные экспонаты (предметы, документы, фотоснимки 100-летней давности) можно увидеть на сайте музея.

Например, среди экспонатов, которые будут представлены на выставке, ленточка с бескозырки корабельного гардемарина Г.И. Бильвайса, уходившего с Русской эскадрой в эмиграцию - в итоге он оказался во Франции, женился, и его сын уже в 1990-х годах передал ленточку в музей через гида "Интуриста".

Дело о Черноморском флоте

Одним из самых интересных экспонатов сотрудники музея называют подлинник дела "К ликвидации ЧФ в 1918 г." распорядительной части оперативного отдела Штаба РККФ. 17 кораблей и судов были затоплены своими экипажами и торпедами эсминца "Керчь". Руководство красных приняло такое решение, чтобы флот не достался германским оккупантам.

"Вся папка с оригиналами документов, касающихся затопления флота, попала к нам в 1969 году, ее передала А.Н. Штраух, вдова участника событий Гражданской войны. Как она попала к ним, каким образом она попала из оперативного отдела к Штрауху - неизвестно. Возможно, дело в какой-то момент подлежало уничтожению, а он его сохранил. Но это только наши предположения", - отметила Стогний.

Открывает подборку документов знаменитая ленинская телеграмма: "Ввиду явных намерений Германии захватить суда Черноморского флота, находящиеся в Новороссийске и невозможности обеспечить Новороссийск с сухого пути или перевод судов в другой порт, Совет народных комиссаров по представлению Высшего военного совета, приказывает вам с получением сего уничтожить все суда Черноморского флота и коммерческие пароходы, находящиеся в Новороссийске".

Среди документов также находится дипломатическая переписка и другие телеграммы, которые друг другу отсылали причастные к событиям. Здесь же есть и список кораблей - написанный от руки, а потом - перепечатанный на машинке. Приложена фотография машинной команды линкора "Свободная Россия" (до революции - "Императрица Екатерина Великая", один из наиболее современных кораблей флота на момент событий). После того, как корабль был затоплен, они сделали снимок на память рядом со спасательным кругом, который забрали с борта линкора.

В экспозицию вошел и колокол с другого из затопленных кораблей - эсминца "Пронзительный". Колокол был поднят со дна Цемесской бухты Новороссийска в 1965 году, и сейчас хранится в музее.

О Русском исходе

Осенью 1920 года из портов Крыма, в том числе из Севастополя, ушли около 150 кораблей и судов, на которых находились до 146 тыс. человек, не считая экипажа. Это были офицеры армии Врангеля, члены их семей и сочувствующие Белой армии. Последние корабли русской эскадры уходили с Графской пристани Севастополя на север Африки. Крымскую эвакуацию в ряде источников называют Русским исходом.