Со дна Авачинской бухты на Камчатке поднимут первые четыре затонувших судна

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Камчатки намерены в ближайшее время поднять со дна Авачинской бухты первые суда, которые портят эстетический вид акватории и могут являться источниками загрязнения вод, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Мы обсудили совместно с Морречфлотом подробно те суда, которые у нас находятся в затопленном состоянии. Всего их в Авачинской бухте 84, и очевидно, что единовременно поднять их невозможно. Поэтому очень важно начать именно с приоритетных объектов. В качестве критериев согласованы визуализация - то, насколько видимы объекты в местах массового посещения жителями нашего субъекта и туристами, - и возможное отрицательное воздействие на окружающую среду", - приводятся в сообщении слова губернатора края Владимира Солодов.

Уточняется, что власти полуострова намерены в первоочередном порядке поднять четыре объекта: два в бухте Сероглазка, один в бухте Чавычной и один в непосредственной близости к причалу судоремонтного завода "Фреза". Все они находятся вблизи Петропавловска-Камчатского, точные сроки их утилизации пока не сообщаются.

В середине августа в ходе рабочей поездки на Дальний Восток премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал расчистить акватории от "кладбищ" кораблей. В конце сентября вице-премьер - полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил министерству транспорта России изучить возможность подъема судов.

По разным подсчетам, в Авачинской бухте затоплено более 80 судов - как военных, так и рыболовецких. Есть среди них и шхуны браконьеров из азиатских и африканских стран. На Дальнем Востоке затонувшие корабли встречаются в водах рядом с Сахалином, Камчаткой, Хабаровским краем, Магаданской областью. Всего их более 1 тыс., при этом около 350 из них мешают движению в портах, по решению суда 20 кораблей в акваториях всего Дальнего Востока необходимо поднять в 2020 году.