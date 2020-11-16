Бурятия впервые примет зимние чартерные рейсы с российскими туристами в 2021 году

УЛАН-УДЭ, 16 ноября. /ТАСС/. Зимняя чартерная программа для российских туристов в Бурятии начнется в феврале 2021 года, главной ее изюминкой станет отдых на заледеневшем Байкале. О том, что готовит для своих гостей республика, наработавшая уникальный опыт по приему летних чартеров в условиях пандемии, рассказала в понедельник ТАСС министр туризма региона Мария Бадмацыренова.

"С 6 февраля TUI при поддержке Ростуризма начинает чартерные зимние туры в Бурятию. Они продлятся до конца марта. Основной посыл - познакомить туристов с зимним Байкалом. У гостей республики будет возможность покататься на коньках по льду самого глубокого в мире озера", - сказала Бадмацыренова.

С 4 июля по 22 сентября Ростуризм, компания "TUI Россия", "Уральские авиалинии", власти Бурятии и местные туркомпании реализовали проект по запуску чартерной программы полетов в республику. Благодаря ей почти за три месяца в регионе побывали более 1,5 тыс. россиян.

Туристы путешествовали в Бурятии по двум основным направлениям - южному и восточному. Маршруты включали отдых на берегу Байкала, посещение заповедников с возможностью увидеть байкальских нерп, знакомство с обычаями и традициями местных жителей в уникальных этнокомплексах. Также в программу вошли поездки в старообрядческую деревню, где живут потомки последователей протопопа Аввакума, и экскурсии в Иволгинский дацан, где хранится нетленное тело Хамбо ламы Даши-Доржо Итигэлова.

Каток на Байкале

"TUI Россия" уже начала продажи зимних туров в Бурятию. Предлагается несколько маршрутов по цене от 69 тыс. до 119 тыс. рублей на двоих.

"Почему не с января, а с февраля? Потому что именно к этому времени "встанет" Байкал, появится возможность подготовить ледяной каток рядом с берегом, - пояснила Бадмацыренова. - У нас хороший опыт организации такого пространства в селе Максимиха". В этом населенном пункте предстоящей зимой планируется проведение ежегодного международного фестиваля скорости "Байкальская миля": основная идея мероприятия - установление рекордов скорости на различных видах техники по ледяному покрытию, участвуют в соревнованиях экипажи на мотоциклах и даже вертолетах.

"Кроме того, сейчас мы ведем переговоры с авиакомпанией "Ангара" и аэропортом "Байкал" - хотим организовать для туристов вертолетные экскурсии на остров Ольхон", - добавила министр.

Путешествие в Бурятию зимой - это еще и возможность второй раз встретить Новый год, но уже по лунному календарю. Праздник Сагаалган отмечается каждый раз в разные даты в конце зимы - начале весны, день наступления восточного нового года рассчитывают буддийские священнослужители - ламы. Год быка наступит 12 февраля 2021 года. С этого дня жители Бурятии будут отмечать праздник на протяжении месяца, у гостей республики появится отличная возможность познакомиться с обычаями и традициями бурят, увидеть, как проводятся религиозные обряды и ритуалы, отведать традиционные мясные, молочные блюда национальной кухни.

"Пока у нас в зимней программе задействованы четыре отеля, но, возможно, их количество увеличится", - добавила Бадмацыренова. Она подчеркнула, что важная часть в организации приема гостей - обеспечение эпидемиологической безопасности. В летний сезон в Бурятии не было ни одного случая заражения туристов или организаторов чартерных туров коронавирусом.

Синергетический эффект

Как рассказал ТАСС глава Бурятии Алексей Цыденов, пандемия не только не сорвала планы по развитию туризма в республике, но и способствовала заинтересованности инвесторов, готовых вложиться в туристскую инфраструктуру в регионе.

"Летний кейс - наша чартерная программа - был весьма успешным. Туристы поставили высокие оценки по итогам поездок к нам. И пандемия не сорвала планы по обустройству инфраструктуры, более того - подтолкнула, поскольку повысился интерес к Байкалу, в целом, вырос внутренний туризм, - отметил Цыденов. - Сейчас идет предварительная работа, оформляем соглашение с инвестором, и в следующем году, планируем, зайдет".

Глава республики пояснил, что по итогам года снижения турпотока не удалось избежать, но в июле и августе по сравнению с летними месяцами 2019 года есть рост на 7%.

По данным Минтуризма Бурятии, в 2021 году начнется строительство нового отеля на 180 номеров компанией Green Flow ("Грин флоу") на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Байкальская гавань" в селе Турка. В октябре заложен камень на месте строительства пятизвездочного отеля на 200 номеров в селе Сухая - также на берегу Байкала. Кроме того, после летнего сезона в ОЭЗ "Байкальская гавань" зашел новый инвестор с проектом строительства гостиничного комплекса "Байкал - Эрмитаж" стоимостью 19 млрд рублей.

Туризм в Бурятии

Туризм - одна из приоритетных отраслей экономики Бурятии. За последнее десятилетие число гостей республики увеличилось вдвое: в 2019 году регион посетили около 400 тыс. официально зарегистрированных туристов. По неофициальным данным, ежегодно в республику приезжают до 1 млн гостей, в том числе отдыхающих "дикарями". Из российских регионов чаще всего республику посещают жители Москвы, Санкт- Петербурга, Новосибирской области, Красноярского края, Иркутской и Кемеровской областей. Зарубежные туристы до пандемии приезжали в Бурятию в основном из Монголии, КНР, Республики Корея, Германии, Франции.

Главной точкой притяжения в Бурятии является озеро Байкал, его восточный берег, который отличается от западного иркутского более пологими пляжами и множеством теплых и комфортных заливов. Также регион интересен национальной культурой, традициями, религией местных жителей, возможностью оздоровиться благодаря множествам целебных источников и увидеть заповедные природные места в национальных парках и заказниках.

В мае вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил федеральным министерствам совместно с главами регионов разработать меры, которые помогут привлекать на Дальний Восток туристов и позволят поддержать местную туротрасль после пандемии коронавируса.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова ранее сообщала, что работа над нацпроектом "Туризм и индустрия гостеприимства" может быть завершена до конца года. По ее словам, нацпроект позволит создать в России курорты мирового уровня, а также сделать Россию интересной, комфортной, удобной для путешествий не только для россиян, но и для самых искушенных иностранных туристов.