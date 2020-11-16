В Дагестане запустили Центр управления регионом

МАХАЧКАЛА, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Дагестана открыли Центр управления регионом (ЦУР) для обеспечения обратной связи с населением. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.

"Сегодня в Дагестане состоялось открытие Центра управления регионом (ЦУР) по поручению президента России Владимира Путина. Накануне открытия врио главы региона Сергей Меликов осмотрел помещение, в котором располагается ЦУР, и ознакомился с основными направлениями деятельности центра. Подобная площадка обеспечивает обратную связь между населением и властью региона, при помощи чего будет формироваться картина проблем по каждой отрасли и территории. Также повысится эффективность органов власти в решении вопросов в рамках своих компетенций", - говорится в тексте, опубликованном на сайте регионального правительства.

Основной задачей центра является анализ обращений и сообщений, которые поступают от жителей в различные ведомства и госучреждения.

Аналогичные центры уже созданы в регионах СКФО, первыми из которых были Северная Осетия, Ингушетия и Чечня.

В январе 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны и губернаторам создать такие центры в каждом субъекте России.