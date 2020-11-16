Водопровод для подпитки озера в Махачкале достроят в течение трех месяцев

МАХАЧКАЛА, 16 ноября./ТАСС/. Власти Дагестана начали Работы по прокладке водовода для заполнения водой обмелевшего озера Ак-Гель в Махачкале начались в Дагестане, их планируется завершить в течение трех месяцев, сообщили в пресс-службе врио главы региона.

В сентябре в правительстве Дагестана сообщили, что власти Махачкалы намерены подвести водопровод для заполнения водой обмелевшего озера Ак-Гель, находящегося в границах муниципалитета.

"В соответствии с разработанным проектом, подпитка озера начнется в течение трех месяцев из канала имени Октябрьской революции (КОР). На сегодняшний день уже начаты работы по прокладке водовода, длина которого составляет более 3,8 км", - приводятся в сообщении слова министра природных ресурсов и экологии республики Набиюлы Карачаева. О ходе работ по строительству водопровода Карачаев доложил врио главы региона Сергею Меликову.

Планируется, что создание водопровода позволит восстановить уровень воды в озере. Объемы подачи воды не повлияют на водоснабжение соседних территорий. Контролировать процесс восстановления озера будет специально созданная рабочая группа. "Мы должны сделать все возможное для того, чтобы сохранить озеро для наших детей. Но все наши действия должны быть согласованы с природоохранной прокуратурой и осуществляться в рамках закона", - приводится в сообщении комментарий зампреда правительства республики Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Об озере Ак-Гель

Ак-Гель - озеро, расположенное в Редукторном поселке Махачкалы, имеет лагунное происхождение. Оно образовалось путем намывания песчаной косы, отделившей его от Каспийского моря, с которым у озера сохраняется подземная связь. Общая площадь озера - 130 га.

С 2018 года специалисты отмечают резкое снижение уровня воды в озере. На его берегах некоторое время выбрасывали строительный мусор, в результате фильтрационные свойства берегов ухудшились, к тому же, на обмеление повлиял трехлетний дефицит осадков в этой местности.