Дорожники предупредили о возможном гололеде на дорогах КБР

НАЛЬЧИК, 16 ноября. /ТАСС/. В ближайшие трое суток 17-20 ноября в Кабардино-Балкарии (КБР) ожидается мокрый снег, что приведет к гололеду на дорогах региона. Такое сообщение распространил в понедельник ФКУ Упрдор "Кавказ".

"С 17 по 20 ноября на автодорогах Кабардино-Балкарии ожидается мокрый снег и гололед. Управление федеральных автомобильных дорог "Кавказ" призывает всех участников движения быть предельно внимательными, соблюдать ПДД и скоростной режим с учетом дорожной обстановки. Автомобилистам важно избегать резких торможений и обгонов по встречной полосе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для обеспечения безопасности в зимний период дорожники задействовали более 50 единиц спецтехники и заготовили свыше 20 тыс. тонн песко-соляной смеси. "Диспетчерская служба управления ведет круглосуточный мониторинг состояния федеральных трасс, что позволяет оперативно реагировать на внештатные ситуации. Круглосуточный телефон диспетчерской службы: +7 (8793) 33-11-59", - уточняется в сообщении.

По данным Кабардино-Балкарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие трое суток в КБР ожидается облачная погода, умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные. Ночью и утром местами туман, местами гололедно-изморозевые явления. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью опустится до минус 4, днем прогреется до плюс 7, в горных районах ожидается минус 7 градусов, а ночью столбик термометра может опуститься и до минус 10 градусов.