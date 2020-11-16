На Ставрополье в ходе акции "Сад памяти" высадили более 230 тыс. деревьев

ПЯТИГОРСК, 16 ноября. /ТАСС/. Акция "Сад памяти" прошла в разных городах и районах Ставропольского края, всего высажено свыше 230 тыс. деревьев. Об этом сообщили журналистам в понедельник в управлении по информполитике правительства региона.

"В целом по Ставропольскому краю в рамках акции "Сад памяти" высажено более 230 тыс. деревьев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 75 молодых лип в честь юбилея Победы появились на днях в станице Урухской Георгиевского городского округа. Своим трудом участники акции - активисты округа - выразили благодарность защитникам Родины.

"А в Георгиевске будущей весной зазеленеет роща из 75 белоствольных березок. В спальном квартале вдоль центральной улицы Калинина в прошлом году была произведена реконструкция рекреационной зоны: появились велодорожка, плиточный тротуар, удобные скамейки и перголы, кафе и магазины. Не хватало озеленения, о чем в своих обращениях к депутатам и представителям власти просили местные жители. И вот теперь на смену старым высохшим деревьям в густонаселенном микрорайоне пришли березы", - сказано в сообщении.

Высадка деревьев в рамках акции "Сад памяти" в России продлится до 22 июня. Цель акции - посадить на территории России 27 млн деревьев в память о каждом из 27 млн соотечественников, погибших в годы Великой Отечественной войны. Организаторами акции выступает Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Фонда президентских грантов. Присоединились к акции и Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, одна из задач которых по нацпроекту "Экология" - сохранение зеленого фонда страны.