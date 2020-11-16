Аграрии Дагестана собрали в 2020 году рекордный урожай риса

МАХАЧКАЛА, 16 ноября./ТАСС/. Аграрии Дагестана собрали более 107 тыс. тонн риса, установив рекорд для республики. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия региона в понедельник.

"Собрано более 107 тыс. тонн риса. Этот показатель стал рекордным для республики за всю историю рисосеяния, при этом уборка еще продолжается. Всего в 2020 году рис планируется убрать с 25,5 тыс. га, на сегодняшний день урожай собран с 23,7 тыс. га", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минсельхоза республики.

Уточняется, что больше всего риса традиционно собирают аграрии Кизлярского района, на которых приходится более половины всего урожая. "Так, в муниципалитете уже собрали 64,2 тыс. тонн риса, уборка еще продолжаются", - отметили в Минсельхозе.

Рисоводство является одним из стратегических направлений развития АПК Дагестана, в прошлом году в регионе были запущены три рисоперерабатывающих производства, их продукция поставляется в том числе на экспорт в Азербайджан и Таджикистан.

Ранее в октябре курирующий АПК вице-премьер Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов сообщал, что в этом году в республике рассчитывают собрать рекордный за последние 30 с лишним лет урожай риса - более 110 тыс. тонн.