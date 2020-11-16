Северная Осетия получит лекарства для амбулаторных пациентов с коронавирусом до 22 ноября

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии ожидают поставки партии лекарств для амбулаторных пациентов с коронавирусом до конца текущей недели. Контракты на поставку уже заключены, сообщил в понедельник журналистам министр здравоохранения республики Тамерлан Гогичаев.

"На этой неделе должны осуществиться покупка и поставка. Контракты заключены, до конца недели, даже думаю, во вторник - среду должны поступить препараты. В целом запас лекарственных средств, который необходим, у нас есть. Тем не менее, мы его пополняем, с учетом увеличения количества пациентов мы должны иметь определенный запас", - сказал он.

Ранее министр сообщал ТАСС, что республике выделено 26,2 млн рублей из резервного фонда президента РФ на обеспечение лекарствами от коронавирусной инфекции. В целом в республике запас медикаментов для лечения пациентов обеспечен с расчетом на три месяца. Средства индивидуальной защиты также в наличии во всех медицинских организациях республики.

По данным республиканского Минздрава, с начала пандемии в регионе зафиксировано 8 390 случаев заражения, 7 480 пациентов выздоровели, скончались 73.