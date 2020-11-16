Эксперт: в госпрограмме развития СКФО нужно уделить больше внимания цифровой среде

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Развитию цифровой среды, особенно с сферах образования, науки и культуры, необходимо уделить особое внимание в государственной программе развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Такое мнение высказал ТАСС в понедельник депутат Госдумы от Дагестана, член думского комитета по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев.

Ранее Минэкономразвития России предложило продлить государственную программу по развитию СКФО до 2030 года. Согласно проекту, общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета по госпрограмме на 2016-2030 годы составит более 257,5 млрд рублей.

"Программу (развития СКФО - прим. ТАСС) необходимо не только продлять, но и пересмотреть. <...> В частности, необходимо заложить в программу развитие цифровой среды, причем не только в экономике и государственном управлении - нужно начать со школы, обратить серьезное внимание на цифровизацию в образовании, науке, культуре, которые являются одними из главных факторов устойчивого развития регионов. Во всей стране работа этом направлении ведется и нам нельзя отставать", - сказал Сафаралиев.

Он отметил, что значение цифровизации, в том числе в сфере образования, резко возросло в период пандемии, когда стали востребованы технологии дистанционного обучения.

"Даже тот план, который был по цифровизации (в регионах СКФО - прим. ТАСС), надо пересмотреть в сторону усиления. Из-за пандемии мы поняли, что есть вещи, которые можно и нужно делать дистанционно, которые в онлайне могут быть даже более эффективнее, чем в очном варианте. <…> Но надо создать условия для такой работы - это техническое и информационное оснащение, соответствующие технологии, возможности проводить вебинары, специальные лекции, обеспечить доступ к лекциям ведущих специалистов, материалам ведущих библиотек", - пояснил собеседник агентства.

Депутат добавил, что программы цифровизации различных отраслей, в том числе науки и образования, необходимо также пересмотреть на уровне отдельных регионов СКФО.