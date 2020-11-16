В Северной Осетии открыты новые мастерские для воспитанников коррекционной школы-интерната

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 ноября. /ТАСС/. Новые мастерские для воспитанников коррекционной школы-интерната Моздока, где оборудование не ремонтировалось около 40 лет, открылись по национальному проекту "Образование". Кроме того, закуплено оборудование для кабинетов, ноутбуки и микроскопы, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания.

"В специальной (коррекционной) школе-интернате города Моздока обновили оборудование для реализации предметной области "Технология" и внедряют современные программы трудового и профессионально-трудового обучения по востребованным на рынке труда профессиям. В образовательной организации создано пять современных мастерских для обучения детей. Это стало возможным благодаря участию школы-интерната в федеральном проекте "Современная школа" национального проекта "Образование", - говорится в сообщении.

За счет участия в проекте приобретены ноутбуки, интерактивные панели, оборудование для логопедического кабинета, микроскопы для кабинета биологии, диагностический комплект методик для дефектолога.

"Раньше мы могли проводить трудовую и профессионально-трудовую подготовку только по двум направлениям: швейное и столярное дело. Мастерские были оборудованы в 80-х годах прошлого столетия, оборудование многократно ремонтировалось и усилиями педагогического коллектива находилось в относительно рабочем состоянии. Благодаря участию в национальном проекте "Образование" мы обновили материальную базу учреждения и расширили перечень направлений - добавили обувное дело, подготовку персонала сферы обслуживания и рабочих по обслуживанию зданий, а также в области декоративно-прикладного искусства. Во всех мастерских был проведен капитальный ремонт в соответствии с дизайн-проектами помещений", - рассказала директор школы-интерната Моздока Наталья Мироненко, слова которой приводятся в сообщении.

По данным пресс-службы, в 2019-2021 годах по национальному проекту "Образование" будет обновлена материально-техническая база в трех республиканских учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Изначально в состав нацпроекта входили десять федеральных проектов - это "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы" (повышение конкурентоспособности профобразования), "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого". С 2021 года к ним добавится еще один федеральный проект - о патриотическом воспитании граждан.