Утвержден состав рабочей группы по ликвидации вреда в Усолье-Сибирском

ТАСС, 16 ноября. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко утвердила состав рабочей группы по ликвидации накопленного экологического вреда в Усолье-Сибирском, сообщает пресс-служба вице-премьера.

"Виктория Абрамченко утвердила состав межведомственной группы по ликвидации отходов БЦБК. В состав межведомственной группы вошли специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, председатель комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев", - говорится в сообщении.

Кроме того, в группу включены представители руководства Минприроды России, Росприроднадзора, МЧС, Минэкономразвития, Минфина, Роспотребнадзора, Росреестра, госкорпорации "Росатом", Российской академии наук и другие.

Город Усолье-Сибирское превратился в зону экологического бедствия после того, как там закрылось градообразующее предприятие "Усольехимпром". Значительная часть химических веществ производства, копившихся десятилетиями, была помещена в подземные резервуары, емкости, оставлена в зданиях цехов и вспомогательных помещениях. С октября 2018 года из-за опасности утечек ядовитых веществ в городе действует режим ЧС.