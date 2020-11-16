В Пятигорске восстановят самый первый в городе фонтан

ПЯТИГОРСК, 16 ноября. /ТАСС/. Старейший фонтан Пятигорска (Ставропольский край), который был сооружен в конце XIX века, восстановят по национальному проекту в ходе благоустройства сквера имени Льва Толстого в 2021 году, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе городской администрации.

"В Пятигорске восстановят фонтан из дикого камня с фигурным бассейном и раковиной, расположенный на территории сквера имени Толстого. Это один из самых первых фонтанов в городе. По свидетельству местных краеведов, после проведения в 1890 году в Пятигорск водопровода от источника горы Юца, на территории города было устроено шесть фонтанов. До наших дней из них сохранилось только два - "Гномы" и фонтан в сквере Толстого, построенный под руководством инженера-архитектора Кавминвод Кочетова по рисункам зодчего Дорошенко", - говорится в сообщении.

Долгое время фонтан бездействовал, но после окончания работ по благоустройству сквера Толстого он заработает вновь. Работы на этой территории ведутся в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды.

"Последний раз сквер приводили в порядок около 15 лет назад. За это время потеряли достойный вид газоны, пришло в негодность покрытие пешеходных дорожек, вандалами неоднократно повреждались лавочки, устарело освещение. Со временем стали разрушаться и уникальные лестницы из травертина - первые лестницы в курортном Пятигорске. Сейчас их бережно реконструируют: старый камень очищают, а отсутствующие элементы восстанавливают", - сказано в пресс-релизе.

По данным пресс-службы, в сквере устанавливают бордюры из машукского камня. Также здесь обновят клумбы и аллеи, поставят новые скамьи, установят освещение. Запланировано дополнительное озеленение: в сквере высадят более 1 000 роз, 7 500 других цветов, а также молодые туи, спиреи и ели. "Все работы ведутся исходя из исторически сложившейся инфраструктуры и стилистики сквера, перед подрядчиком поставлена задача: максимально сохранить архитектурный колорит территории и одновременно сделать ее современной и комфортной для семейного отдыха", - отмечает пресс-служба.

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.