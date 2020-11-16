Площадь суперинтенсивных мини-садов на Ставрополье увеличится с 40 до 60 га в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Площадь суперинтенсивных садов в личных подсобных хозяйствах на Ставрополье увеличится с 40 до 60 га в 2020 году. Об этом в понедельник сообщили журналистам в краевом управлении по информационной политике.

"Только за 2018 и 2019 годы из краевого бюджета на грантовую поддержку ставропольцев, участвующих в программе [развития суперинтенсивного садоводства в личных подсобных хозяйствах], направлено 160 млн рублей, новые сады появились на площади в 40 га. По итогам этого года к ним добавится еще 20 га", - говорится в сообщении.

В программе участвуют 17 территорий края, в Левокумском районе суперинтенсивные мини-сады в 2020 году появятся впервые. Работу по закладке ведут 20 человек. "До посадки саженцев специалисты обследовали почву и воду на каждом участке, подобрали сорта, которые смогут хорошо плодоносить в жарких и засушливых условиях, установили шпалеру и смонтировали систему капельного орошения", - пояснили в краевом правительстве.

Пилотный проект по закладке садов суперинтенсивного типа на приусадебных участках запустили на Ставрополье в 2018 году. В региональном бюджете был определен новый вид грантовой поддержки для участников этой программы. Сады интенсивного типа отличаются от обычных насаждений более высокой плотностью посадки деревьев, обеспечивают высокую урожайность и прибыль уже в первые годы.