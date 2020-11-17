В Хабаровском крае получил грант на развитие глэмпинг-парк на склонах хребта Мяо-Чан

ХАБАРОВСК, 17 ноября. /ТАСС/. Ростуризм направит средства на развитие глэмпинг-парка в тайге в Хабаровском крае, сообщается во вторник на сайте регионального правительства.

"Глэмпинг-парк "Эвен" в Солнечном районе стал победителем всероссийского конкурса Ростуризма на грантовую поддержку проектов по развитию внутреннего и въездного туризма. Три миллиона рублей в виде субсидии будут направлены на развитие туристической базы", - говорится в сообщении.

Ростуризм впервые проводил конкурс, на который регионы подали более 4 тыс. заявок. Победителями стали 474 проекта, между которыми распределены 1,2 млрд рублей. Победитель от Хабаровского края, глэмпинг-парк "Эвен", расположен на высоте 950 м над уровнем моря на хребте Мяо-Чан недалеко от памятника природы - оползневого озера Амут. Туристы могут там насладиться красотой первозданной тайги из окон комфортабельных шалашей с отоплением и кондиционированием. Желающим предлагают экскурсии на северных оленях, собачьих упряжках и снегоходах.

На полученные деньги предприниматель из Хабаровского края планирует купить машину для очистки дорог от снега и вахтовый автобус. Наличие спецтехники позволит всегда содержать дорогу - а это около 70 км в гору - в безопасном состоянии, и своевременно вывозить людей с глэмпинга в случае непогоды. Вахтовый автобус будет не только доставлять пассажиров, но и перевозить грузы.

Как рассказал ТАСС соучредитель и управляющий глэмпинг-парка Виктор Решетников, на территории парка расположены четыре купола, два деревянных шалаша, большой гостевой купол, к сдаче в декабре готовится большой трехэтажный гостевой дом с баней. "Мы планируем расширяться, открывать новые парки в других районах края, появится больше возможностей отдыха в красивейших местах в комфортных условиях", - отметил Решетников.

В июле вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам предложил включить туризм в перечень нацпроектов. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщала, что работа над нацпроектом "Туризм и индустрия гостеприимства" может быть завершена до конца года. По ее словам, нацпроект позволит создать в России курорты мирового уровня, а также сделать Россию интересной, комфортной, удобной для путешествий не только для россиян, но и самых искушенных иностранных туристов.