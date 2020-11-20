Перинатальный центр и госпиталь ветеранов во Владивостоке обесточены из-за непогоды

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноября. /ТАСС/. Госпиталь ветеранов войн, где находятся пациенты с коронавирусом, и перинатальный центр во Владивостоке остались без энергоснабжения из-за непогоды, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Приморья.

"Особое внимание уделено восстановлению электроснабжения в перинатальном центре и госпитале ветеранов - сейчас там задействованы резервные генераторы, но днем планируется запитать эти учреждения по постоянной схеме", - говорится в сообщении.

На базе госпиталя ветеранов войн во Владивостоке, рассчитанном на 190 коек, развернут провизорный госпиталь, здесь, по данным на начало ноября, находилось 230 пациентов - это максимум.

Пресс-служба уточняет, что наиболее тяжелая обстановка сложилась с обеспечением электроэнергией района Чуркин из-за падения опоры ЛЭП. Одновременно с устранением аварий на сетях коммунальщики подключают альтернативные источники питания, чтобы обеспечить электричеством насосные станции, которые подают тепло и воду потребителям. Для этого перебрасываются дизель-генераторы из других районов Приморья.

"Сейчас идет работа на Горностае, там упали две линии, причем большая придавила среднюю, работают бригады ДРСК, ФСК ("Дальневосточная распределительная сетевая компания", "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"). Параллельно на насосную станцию перебрасываются два дизель-генератора, чтобы иметь резерв. Ставим генератор на котельной № 63 на Диомиде и днем планируем запустить ее, после чего тепло пойдет на Чуркин", - приводятся в сообщении слова губернатора края Олега Кожемяко.

Непогода обесточила более половины насосных станций, из-за чего нарушено водоснабжение многих жилых домов во Владивостоке, сообщили в пресс-службе Приморского водоканала.

"Всего в подаче воды во Владивосток участвуют 44 водных насосных станции, 18 из них без электроэнергии и 5 в работе по запуску. В центр города и на Эгершельд планируется подать воду во второй половине дня путем переключения на работающий участок системы. Сроки подачи воды в 64-й микрорайон, район Чуркина, зависят только от подачи электричества", - уточнили в пресс-службе.

Там пояснили, что сложившаяся ситуация не угрожает состоянию системы водоснабжения, так как трубы уложены на глубине и грунт не промерзает. Специалисты организуют подвоз воды по запросам управляющих компаний и руководителей учреждений.

Непогода обесточила более половины насосных станций, из-за чего нарушено водоснабжение многих жилых домов во Владивостоке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Приморского водоканала.

"Всего в подаче воды во Владивосток участвуют 44 водных насосных станции, 18 из них без электроэнергии и 5 в работе по запуску. В центр города и на Эгершельд планируется подать воду во второй половине дня путем переключения на работающий участок системы. Сроки подачи воды в 64-й микрорайон, район Чуркина, зависят только от подачи электричества", - уточнили в пресс-службе.

Там пояснили, что сложившаяся ситуация не угрожает состоянию системы водоснабжения, так как трубы уложены на глубине и грунт не промерзает. Специалисты организуют подвоз воды по запросам управляющих компаний и руководителей учреждений. В приоритете - подвоз воды к социальным учреждениям.

Нарушение работы социальных учреждений

Также в краевом Минздраве сообщили, что из-за частичного отсутствия электрообеспечения, водоснабжения и подачи тепла в регионе нарушена работа образовательных и медицинских учреждений. Закрыт один из пунктов амбулаторно-инфекционных центров Владивостока, остальные работают с ограничениями.

"Скорая [работает] как обычно. Амбулаторно-инфекционный центр [для пациентов с подозрением или выявленным коронавирусом] на Черемуховой [во Владивостоке] закрыт, остальные [работают] с ограничениями, центральное электроснабжение периодически отключается. Стационары обеспечивают электроснабжение генераторами", - разъяснили в ведомстве.

По данным пресс-службы регионального правительства, в муниципалитеты были направлены рекомендательные письма об отмене занятий, однако руководство каждой школы принимает решение самостоятельно. Также в ведомстве отметили, что дизель-генераторы для аварийного теплоснабжения расставляют в котельных городов Артем и Владивосток. В краевом центре их установят для жизнеобеспечения перинатального центра, госпиталя ветеранов, а также для резервного запуска одной из городских котельных. Два генератора сегодня доставят для запитки насосных станций Приморского водоканала.

В пресс-службе Артемовского городского округа сообщили, что из 27 муниципальных детских садов сегодня работают семь. В остальных отсутствует подача тепла, электричества или водоснабжения, и учреждения не могут принять детей. Занятия в школах Артема официально отменены в связи с погодными условиями и их последствиями.

Помощь медучреждениям

Власти Приморского края организовали подвоз воды и горячего питания в медицинские учреждения, которые попали под отключение света и водоснабжения в результате аварий из-за снежного циклона, сообщает в пятницу пресс-служба регионального Минздрава.

"В течение суток в медицинских организациях Владивостока и Артема возникают перебои с энергоснабжением, подача электричества обеспечивается за счет генераторов. Потребность в поставках дизельного топлива - на контроле ведомства. Проблема отсутствия водоснабжения решается дополнительным подвозом бутилированной воды в медучреждения. Обеспечена поставка горячего питания в стационары", - говорится в сообщении.

Уточняется, что бюджетные медицинские организации Первомайского района Владивостока, где сейчас полностью отключен свет, а также нет воды и отопления, работают в ограниченном режиме. Как ранее сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко, восстановить подачу тепла в район планируется днем.

С ночи на 19 ноября в Приморском крае продолжаются осадки в виде дождя, перешедшего в снег, на юге края ледяной дождь вызвал обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций. Во Владивостоке объявлен режим ЧС.

В новость были внесены изменения (06:27 мск) - добавлены подробности