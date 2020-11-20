В Хабаровском крае модернизируют котельные в поселках на БАМе

ХАБАРОВСК, 20 ноября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края модернизируют неэффективные котельные в поселках, основанных при строительстве Байкало-Амурской магистрали. Имеющиеся мощности дают всего около трети энергоэффективности, сообщила пресс-служба регионального правительства по итогам посещения поселков главой края Михаилом Дегтяревым.

Солони, Сулук, Герби, Джамку, Амгунь - все эти поселки возводились в 70-80-е годы прошлого века. И сами здания котельных, и оборудование давно изношены. В некоторых котельных нет резерва на случай аварии.

"Руководителем края обозначены два пути решения вопросов теплоснабжения этих населенных пунктов. Во-первых, профильным структурам будет дано поручение разработать план тотальной модернизации имеющихся генерирующих мощностей. Одним из вариантов станет установка модульных котельных. Уменьшение затрат на топливо, ремонт сетей и агрегатов в перспективе смогут обеспечить условия для снижения цен", - говорится в сообщении.

Такую модульную котельную уже поставили в поселке Тырма в Верхнебуреинском районе, уточнили ТАСС в местной администрации. Дегтярев побывал в поселении в августе и дал соответствующее распоряжение. Новая котельная введена в работу.

Краевое правительство также рассмотрит возможность введения специальных расценок для Верхнебуреинского и Солнечного районов. Действующий сейчас тариф для населения на тепловую энергию такой же, как в южных районах региона. Краевое министерство финансов и комитет по ТЭК просчитают денежные затраты, которые лягут в этом случае дополнительным бременем на краевой бюджет.