Из-за погоды в Приморье отменили 58 междугородних автобусов и 4 внутренних авиарейса

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноября. /ТАСС/. Гололед на дорогах и снегопад второй день осложняют транспортную ситуацию в Приморском крае. Согласно данным онлайн-табло автовокзала и аэропорта Владивостока, отменены 58 междугородних автобусов и четыре внутрикраевых авиарейса.

По информации автовокзала Владивостока, на утро пятницы отменены 58 рейсов междугородних автобусов в том числе в Находку, Партизанск, Терней и Славянку. Также отменены внутренние авиарейсы в Преображение, Терней, Кавалерово и Дальнегорск. Задержаны рейсы на Южно-Сахалинск, Новосибирск и Москву.

Как уточнили ТАСС в справочной аэропорта, отмены и задержки связаны с погодными условиями. Ранее предприятие "Примавтодор" заявило о том, что проезд по всем краевым дорогам обеспечен, однако работы по ликвидации последствий стихии продолжаются.

Также в регионе 20 ноября отменены пассажирские электрички по пяти направлениям из-за обледенения контактной сети после ледяного дождя, сообщает пресс-служба компании "Экспресс-Приморье".

"В связи с обледенением контактной сети сегодня не выйдут на маршруты и отменяются следующие рейсы: мыс Астафьева - Партизанск в 07:50 (00:50 мск), Тихоокеанская - Партизанск - Владивосток в 05:52 (22:52 мск), Артем - Владивосток в 07:11 (00:11 мск), Партизанск - Владивосток в 13:32 (06:22 мск). Вечером, по предварительной информации, электричка в 18:30 (11:30 мск) из Владивостока проследует только до Партизанска. Отменяется вечерний рейс в 20:00 (13:00 мск) Мыс Астафьева - Партизанск", - говорится в сообщении.

Непогода нарушила движение пригородных электропоездов во Владивостоке, из-за циклона в пятницу отменены 14 поездов, остановлено движение скорых электропоездов между городом и аэропортом Кневичи, сообщила пресс-служба "Экспресс Приморья".

"Циклон вызвал повсеместное обледенение контактной сети, стрелочных переводов, обрыва коммуникаций связи. Периодически отключаются системы автоблокировки, на подвижном составе по причине обледенения проводов ломаются пантографы. Вторые сутки железнодорожники и энергетики работают на линии, чтобы максимально быстро восстановить нормальное движение поездов", - сообщила пресс-служба.

Так, в пятницу отменены электрички из Владивостока до станций Надеждинская, Партизанск, Артем и Артем-1, со станции Раздольное во Владивосток и другие - всего в списке отмененных значится 14 электропоездов. Кроме того, отменены все скорые электропоезда, курсирующие по маршруту Владивосток - Аэропорт Кневичи - Владивосток.

Как уточнили в пресс-службе, не исключено, что в пятницу будут отменены и другие электрички.

С ночи на 19 ноября в Приморском крае осадки в виде дождя, перешедшего в снег. На юге края ледяной дождь вызвал обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций. Во Владивостоке объявлен режим ЧС.

По данным Минэнерго РФ, почти 150 тыс. человек остались без электроснабжения в Приморском крае из-за непогоды, еще почти 250 тыс. жителей - без теплоснабжения. После сбоев на электросетях специалисты оперативно приступили к восстановительным работам, на части адресов удалось быстро вернуть электричество и тепло, на других объектах из-за сложных условий работы продолжаются.

В новость были внесены изменения (06:58 мск) - добавлена информация об отмене электричек