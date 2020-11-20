Кожемяко заявил, что теплоснабжение в районе мыса Чуркин восстановят в ближайшее время

"Уже приступили к подключению двух линий на Горностае, где упали опоры ЛЭП. Параллельно на насосную станцию перебрасываем два дизель-генератора, чтобы иметь резерв. На котельную № 63 на Диомиде ставят генератор, и днем планируем ее запустить, после чего тепло пойдет на [мыс] Чуркин", - написал Кожемяко.

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноября. /ТАСС/. Восстановление теплоснабжения Первомайского района (мыс Чуркин) во Владивостоке, где проживают 155 тыс. человек, планируется в ближайшие часы, сообщил на своей официальной странице в Instagram губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

По его словам, наблюдаются значительные обледенения на ЛЭП, а ветер усугубляет ситуацию. Главной задачей он назвал восстановление электроснабжения социально важных объектов, больниц. Все краевые организации, от которых зависит жизнеобеспечение, работают в круглосуточном режиме.

Ночью вместе с властями дальневосточной столицы губернатор проверил, как идет очистка городских дорог от снега и поваленных деревьев. В борьбе со стихией задействовано более 100 единиц специальной техники, которые обрабатывают проезжую часть пескосолевой смесью и жидкими реагентами.

Почти 2 тыс. домов во Владивостоке к 12:00 пятницы (05:00 мск) остаются без электроснабжения, еще больше - без холодной воды вследствие аварий из-за мощного ледяного дождя и снегопада, следует из опубликованных данных экстренных служб города.

По информации экстренных служб Владивостока, 2 179 домов в городе остаются на текущий момент без холодной воды, а 1 996 домов - без электричества. Также в 1 429 домах отсутствует горячая вода, а в 1 322 домах - отопление.

Приморские синоптики прогнозируют, что осадки прекратятся только к утру субботы, ожидается, что снег начнет таять. Тем не менее власти Приморья уже готовятся к введению режима ЧС регионального уровня.

С ночи на 19 ноября в Приморском крае осадки в виде дождя, перешедшего в снег, на юге края ледяной дождь вызвал обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций. Из-за отключения электричества остановились насосы холодной и горячей воды во многих частях Владивостока. В городе объявлен режим ЧС. Наиболее тяжелая обстановка сложилась с обеспечением электроэнергией района Чуркин из-за падения опоры ЛЭП.

В новость были внесены изменения (05:42 мск) - добавлены подробности