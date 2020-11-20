Синоптики прогнозируют прекращение снегопада в Приморье 21 ноября

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноября. /ТАСС/. Снегопад, который принес в Приморье отключения света, воды и отмену внутреннего пассажирского сообщения, закончится только в субботу, после чего начнет таять, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Приморского гидрометцентра.

"Сегодня в течение дня снег и во Владивостоке, и по краю продолжится, наиболее интенсивно он будет идти до вечерних часов и полностью закончится в субботу. После этого ожидается ясная погода с небольшим минусом, способствующая таянию", - сообщил представитель Примгидромета.

Власти открыли во Владивостоке пункты временного размещения для горожан на время непогоды, сообщила городская администрация в своем аккаунте в Instagram.

"Жители Владивостока, которым нужна помощь, могут воспользоваться пунктами временного размещения на время непогоды. Их организуют в необходимом количестве в разных районах города. В пунктах временного размещения будет организован обогрев", - говорится в сообщении.

В управлении гражданской защиты ТАСС уточнили, что сейчас открыто семь пунктов в разных районах города, формируются списки желающих ими воспользоваться.

С ночи на 19 ноября в Приморском крае осадки в виде дождя, перешедшего в снег, и ледяной дождь вызвали обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций на юге края. Из-за отключения электричества остановились насосы холодной и горячей воды во многих частях Владивостока. В городе объявлен режим ЧС.

По информации автовокзала Владивостока, на утро пятницы отменены 58 рейсов междугородних автобусов в том числе в Находку, Партизанск, Терней и Славянку. Также отменены внутренние авиарейсы в Преображение, Терней, Кавалерово и Дальнегорск. Задержаны рейсы на Южно-Сахалинск, Новосибирск и Москву. Отмены и задержки связаны с погодными условиями. Ранее предприятие "Примавтодор" заявило о том, что проезд по всем краевым дорогам обеспечен, однако работы по ликвидации последствий стихии продолжаются.

По данным Минэнерго РФ, на утро пятницы почти 150 тыс. человек остались без электроснабжения в Приморском крае из-за непогоды, еще почти 250 тыс. жителей - без теплоснабжения. В столице Дальнего Востока упало более 4,5 тыс. деревьев и веток.

В новость были внесены изменения (04:06 мск) - добавлена информация о пунктах временного размещения